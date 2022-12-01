Дель Боске о Месси как лучшем игроке мира: «Нет никого, кто поспорил бы с его огромным классом»

считает лучшим игроком мира.

– Месси для вас – по-прежнему лучший в мире?

– Думаю, нет никого, кто поспорил бы с его огромным классом и с тем, какой это отличный игрок, – сказал бывший тренер сборной Испании.

Статистику 35-летнего нападающего сборной Аргентины и можно найти здесь.

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