Дель Боске о Месси как лучшем игроке мира: «Нет никого, кто поспорил бы с его огромным классом»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Висенте Дель Боске ЧМ-2022 Футбол

Висенте Дель Боске считает Лионеля Месси лучшим игроком мира.

– Месси для вас – по-прежнему лучший в мире?

– Думаю, нет никого, кто поспорил бы с его огромным классом и с тем, какой это отличный игрок, – сказал бывший тренер сборной Испании.

Статистику 35-летнего нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» можно найти здесь.

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