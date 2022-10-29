«Атлетико» не продал Феликса «Баварии» за 100 млн евро после ухода Левандовского. У Жоау 54 минуты за 9 последних матчей

Прошлым летом не продал в «Баварию» за 100 млн евро.

Как сообщает Marca, прошлым летом агент Жорже Мендеш сообщил «Атлетико» о предложении от «Баварии» на 100 млн евро, однако мадридский клуб отказался продавать португальца даже за такую сумму, так как считал, что Жоау проведет сильный сезон.

Отмечается, что мюнхенский клуб пытался подписать Жоау после ухода Роберта Левандовского в «Барселону». хотела видеть в команде не только Садьо Мане, но и атакующего футболиста, который стал бы вложением в будущее.

Сейчас в «Атлетико» считают, что Феликса нужно было продавать.

Уже на протяжении девяти матчей Жоау не выходил в стартовом составе «Атлетико». В семи из этих игр вингер выходил на замену, проведя на поле в сумме 54 минуты.

Полную статистику 22-летнего игрока можно изучить здесь.