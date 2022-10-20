Феликс хочет уйти из «Атлетико» зимой. «ПСЖ» и «Баварии» он интересен

и «Баварии» интересен , который хочет уйти из .

22-летний игрок намерен покинуть мадридский клуб зимой. Если сделать это не удастся, то он намерен добиться трансфера летом. В случае, если уход Жоау будет невозможно предотвратить, «Атлетико» предпочел бы расстаться с ним в конце сезона.

Не исключено, что зимой трансфер Феликса будет оформлен в виде аренды с обязательством выкупа летом.

По данным As, заинтересованность в Феликсе проявили уже три клуба – «ПСЖ», «Бавария» и одна из английских команд.

«ПСЖ» уже контактировал с окружением Жоау, чтобы разработать формулу, которая позволит парижанам подписать оттянутого форварда уже зимой.

Несмотря на это, трансфер будет непросто осуществить, так как «Атлетико» ждет, что Феликс ярко выступит на ЧМ-2022 в составе сборной Португалии, и надеется, что ситуация станет более благоприятной для клуба. «Рохибланкос» хотят, чтобы Жоау показал лучший футбол во второй части сезона. Если же продать португальца будет необходимо, то в таком случае «Атлетико» сможет получить за него более крупную сумму.

И «ПСЖ», и уже пытались подписать Феликса в прошлом, но «Атлетико» отказывался от переговоров. Отступные игрока – 350 млн евро.

Отмечается, что у Жоау сложные отношения с тренером «Атлетико» . После паузы на матчи сборных игрок провел на поле 37 минут за шесть матчей.

Статистику игрока можно изучить здесь.