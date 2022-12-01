Владимир Федотов: «Все говорят о спаде ЦСКА, но показатели не свидетельствуют, что мы просели. Сохранили бы реализацию – набрали бы гораздо больше очков»

рассказал об ожиданиях от трансферного окна.

– Чего вы ждете от предстоящего зимнего трансферного окна? Обозначили ли вы кандидатуры конкретных футболистов, которых хотели бы видеть в ЦСКА? Какие позиции нужно укрепить в первую очередь?

– Серьезная проблема, с которой мы столкнулись в первой части сезона – низкая реализация моментов. Это бросалось в глаза, и статистика прекрасно иллюстрирует сказанное.

Если говорить об ожидаемых голах, то в семи матчах чемпионата, которые мы провели в октябре-ноябре, команда наиграла на 14-15 мячей. А забили всего 9.

Все вокруг говорят о спаде, который настиг нас в этот период. Но показатели вовсе не свидетельствуют о том, что мы просели. Сохранили бы реализацию, которая была до сентябрьской паузы для сборных, и очков набрали бы гораздо больше.

В обороне, несмотря на потерю и повреждений у , а также вынужденную ротацию в этой линии, тоже более-менее справлялись. Безусловно, не избежали ошибок в оборонительных действиях, могли пропустить меньше.

Следующий момент – после 65-й минуты, когда наступает время замен, команда должна продолжать оказывать такое же давление на противника. В группе атаки это прессинг, контрпрессинг. Атакующая мощь не должна ослабевать ни на минуту!

Как известно, у команды есть возможность выпустить пять свежих игроков. Нам нужно иметь кадры для усиления со скамейки, в первой части сезона с этим были проблемы. Называть конкретные фамилии сейчас не стану, поскольку пригласить игрока в нынешних условиях – дело непростое.

– Не считаете, что ЦСКА должен быть активнее на российском рынке?

– Топ-клуб должен быть активен на всех возможных направлениях. И российское точно ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. При этом все прекрасно понимают, что трансферная стоимость отечественных игроков в нынешних условиях повысилась.

Вы уверены, что она всегда соответствует реальному качеству того или иного футболиста? То-то и оно. Далеко не все готовы сейчас ехать в наш чемпионат, потому и цена на россиян подскочила, – сказал главный тренер .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ