Федотов о поражении ЦСКА: «В незасчитанном голе мы не усмотрели нарушения. А в серии пенальти вратарь «Урала» вытащил тогда, когда мы уже перехватили инициативу»

прокомментировал поражение ЦСКА от .

Московский клуб на выезде уступил «Уралу» (0:0, по пенальти – 4:5) в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал.

Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол. Справились с давлением «Урала», у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам.

Во втором тайме «Урал» совершил пару ударов с позиций, с которых сложно забить гол. А у нас не было той четкости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые моменты.

Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо нарушение. Ну а в серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу», – сказал главный тренер .