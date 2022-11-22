Федотов о поражении от «Урала»: «Мы не позволили сопернику ничего сделать, кроме дальних ударов в трибуны»

подвел итоги матча Фонбет Кубка России с .

ЦСКА на выезде уступил «Уралу» в серии пенальти (0:0, 4:5 по пенальти).

– После первого тайма казалось, что ЦСКА контролировал ход игры. Что сломалось в перерыве?

– Ничего не сломалось. Думаю, мы сопернику ничего не позволили сделать, кроме дальних ударов в трибуны. Наш вратарь не вступал в игру. Игра пойдет в позитив, было предостаточно предпосылок попасть в ворота и забить гол. Мы его забили, но, к сожалению, его не засчитали.

– Когда была серия пенальти, был соблазн выпустить Акинфеева?

– Нет, нужно быть готовыми, такие погодные условия. Сложно быстро разогреться в этих условиях, нет смысла рисковать. Влад (Тороп – прим.) себя проявил. Надо отдать должное бьющим, они качественно исполняли удары, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА, набрав 10 очков, занимает в группе второе место.