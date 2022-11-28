ЧМ 2022: Сербия — Швейцария прямая трансляция

Решающий матч в битве за второе место в группе G и один из самых интересных в заключительном туре группового этапа. Сборной Сербии нужно выигрывать с любым счетом, а команде Швейцарии достаточно сыграть вничью. Вряд ли в параллельном матче команда Камеруна выиграет у бразильцев. Матч сборных Сербии и Швейцарии состоится 2 декабря на стадионе «Рас Абу Абуд» в Дохе, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Сербия — Швейцария на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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