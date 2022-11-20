ЧМ 2022: Гана — Уругвай прямая трансляция

Сборная Ганы оказалась в гораздо лучшем турнирном положении перед третьим туров в группе Н нежели команда Уругвая. Африканской сборной достаточно сыграть вничью и рассчитывать, что южнокорейцы не обыграют команду Португалии. Вот только фаворитом предстоящего матча считается Уругвай. Встреча между сборными Ганы и Уругвая состоится 2 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 17:45.

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