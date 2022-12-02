Гана — Уругвай, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Так получается, что сборная Ганы пока самая веселая команда Чемпионата мира, пять забитых мячей, пять пропущенных, одна победа в активе и хорошие перспективы на выход в ⅛ финала. Сборная Уругвая пока оставляет неоднозначное впечатление, лишь отрезками в своих матчах выдавая игру третьей команды Южной Америки. Матч между сборными Ганы и Уругвая состоится на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 18:00 по московскому времени.

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Гана – Уругвай: ставки на победу

Солидной преимущество отдают букмекеры сборной Уругвая в предстоящем поединке. Исходя из коэффициентов, сборную Ганы ждет поражение, но все же африканскую команду нельзя недооценивать. В ее составе есть опытные игроки, которые по мастерству не уступают южноамериканцам. Ставки на победу Уругвая варьируются от 1,63 до 1,85, на победу Ганы от 4,90 до 5,30. Если верите в сборную Ганы, то сделайте осторожную ставку 1Х, коэффициент — 2,18, если на стороне Уругвая, то ставка на его победу 1,85.

Гана – Уругвай: ставки на форы

Сборную Ганы в предстоящем матче вполне может устроить ничья, только если подопечные Отто Аддо будут играть на нее, то останутся ни с чем. Оптимальные ставки на форы, которые предлагают букмекеры на африканскую команду плюс один с коэффициентом в диапазоне от 1,63 до 1,72 и на сборную Уругвая с форой минус один с коэффициентами от 2,12 до 2,35.

Гана – Уругвай: ставки на тоталы

Команда Ганы достаточно открытая, на ноль она точно не сыграет, и голов в матче должно быть больше двух, поэтому смело рассматриваем ставку тотал больше двух, но коэффициент небольшой — 1,50, если считаете, что на двоих команды забьют больше двух мячей, то в данном случае максимальный коэффициент 2,05.

Коэффициенты букмекеров на матч Гана – Уругвай