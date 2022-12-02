Гана — Уругвай, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Так получается, что сборная Ганы пока самая веселая команда Чемпионата мира, пять забитых мячей, пять пропущенных, одна победа в активе и хорошие перспективы на выход в ⅛ финала. Сборная Уругвая пока оставляет неоднозначное впечатление, лишь отрезками в своих матчах выдавая игру третьей команды Южной Америки. Матч между сборными Ганы и Уругвая состоится на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 18:00 по московскому времени.

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Гана – Уругвай: ставки на победу

Солидной преимущество отдают букмекеры сборной Уругвая в предстоящем поединке. Исходя из коэффициентов, сборную Ганы ждет поражение, но все же африканскую команду нельзя недооценивать. В ее составе есть опытные игроки, которые по мастерству не уступают южноамериканцам. Ставки на победу Уругвая варьируются от 1,63 до 1,85, на победу Ганы от 4,90 до 5,30. Если верите в сборную Ганы, то сделайте осторожную ставку 1Х, коэффициент — 2,18, если на стороне Уругвая, то ставка на его победу 1,85.

Гана – Уругвай: ставки на форы

Сборную Ганы в предстоящем матче вполне может устроить ничья, только если подопечные Отто Аддо будут играть на нее, то останутся ни с чем. Оптимальные ставки на форы, которые предлагают букмекеры на африканскую команду плюс один с коэффициентом в диапазоне от 1,63 до 1,72 и на сборную Уругвая с форой минус один с коэффициентами от 2,12 до 2,35.

Гана – Уругвай: ставки на тоталы

Команда Ганы достаточно открытая, на ноль она точно не сыграет, и голов в матче должно быть больше двух, поэтому смело рассматриваем ставку тотал больше двух, но коэффициент небольшой — 1,50, если считаете, что на двоих команды забьют больше двух мячей, то в данном случае максимальный коэффициент 2,05.

Коэффициенты букмекеров на матч Гана – Уругвай

 

Ставки

П1

Х

П2

Ф1 (+1)

Ф2 (-1)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5)

Fonbet

5,20

3,80

1,70

1,67

2,25

2,00

1,83

1ХСтавка

5,20

3,96

1,72

1,71

2,26

2,03

1,875

Winline

4,95

3,76

1,63

1,63

2,15

1,93

1,78

Лига Ставок

4,90

3,85

1,73

1,65

2,20

1,98

1,80

PARI

5,20

3,80

1,70

1,67

2,25

2,00

1,83

Olimpbet

5,30

3,90

1,70

1,67

2,24

2,01

1,83

Марафон Бет

5,15

3,90

1,69

1,71

2,26

2,01

1,86

Бетсити

5,30

3,90

1,73

1,72

2,12

2,04

1,87

Мелбет

5,40

3,70

1,68

1,64

2,25

2,01

1,80

LEON

5,00

3,82

1,70

1,67

2,25

2,00

1,83

Zenit

5,10

3,90

1,75

1,67

2,35

2,05

1,85

 

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