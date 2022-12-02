Гана — Уругвай, 02.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
2 декабря на Чемпионате мира в Катаре пройдет матч 3-го тура в группе H между сборными Ганы и Уругвая. Встреча состоится на стадионе «Аль-Джануб» в Аль-Вакре и начнется в 18:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
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Рекомендуемые ставки: П2; ТМ 2,5.
Сборная Ганы
Сборная Ганы на данный момент является главным организатором драматичных матчей в Катаре. Обе встречи команды Отто Аддо завершились с одинаковым счетом 3:2, но с абсолютно противоположными для ганских болельщиков эмоциями.
В первом туре группового этапа представители Африки встречались с Португалией. До 65-й минуты казалось, что матч катится к очередной на этом мундиале нулевой ничьей, но затем арбитр встречи ошибочно назначил пенальти за падение Криштиану Роналду, который он сам и реализовал.
Затем легенда ганского футбола Андре Айю сравнял счет, но пока игроки Ганы продолжали праздновать свой первый гол на мировом первенстве, Португалия снова вышла вперед, а затем тут же забила и третий гол.
За несколько минут до финального свистка Осман Букари сократил разницу в счете до минимума, а уже в компенсированное время Иньяки Уильямс едва не воспользовался ошибкой вратаря португальцев, но очень не вовремя поскользнулся и не сумел забить в пустые ворота.
Во втором матче против Южной Кореи Гана уже в первом тайме повела 2:0, и, казалось, без проблем сумеет довести дело до победы. Но после перерыва Чжо Гю Сон в течение трех минут оформил дубль, и вопрос о победителе матча снова повис в воздухе. Гану выручил Мохаммед Кудус — его второй гол в матче принес африканцам важнейшую победу.
Полузащитник амстердамского «Аякса» пока действительно громко заявляет о себе в Катаре. Сначала ганец сказал, что ничем не хуже Неймара, а затем последовал дубль в ворота южнокорейцев — таким образом Кудус стал вторым после Ахмеда Мусы африканцем, забившем два мяча в одном матче в возрасте до 22 лет.
После двух туров Гана с тремя очками занимает второе место в своей группе, и ничья в матче против уругвайцев наверняка выведет африканскую сборную в плей-офф.
Сборная Уругвая
Уругвай пока становится одним из главных разочарований Чемпионата мира. Обладая целой россыпью классных игроков в атаке, латиноамериканская команда пока не забила в Катаре ни одного мяча.
В матче с Южной Кореей (0:0) команды на двоих даже установили антирекорд, не нанеся ни одного удара в створ ворот друг друга.
В игре с Португалией (0:2) подопечные Диего Алонсо уже были гораздо ближе к забитому мячу, но каждый раз удача отворачивалась от уругвайцев.
Если 35-летние ветераны команды — Эдинсон Кавани и Луис Суарес — уже смотрятся тяжеловато, но проявить себя в должной мере и молодым Дарвину Нуньесу и Федерико Вальверде пока тоже не удается.
Уругвай после двух игр с одним очком занимает последнее место в своей группе, но сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф. Победа над Ганой, скорее всего, выведет латиноамериканцев в ⅛ финала. Любой другой исход отправит Уругвай домой, а эта игра станет для легендарных игроков команды Луиса Суареса, Диего Година, Мартина Касереса и Эдинсона Кавани последней на Чемпионатах мира.
Прогноз на матч Гана — Уругвай
Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:
|
Букмекерская контора
|
Победа Ганы
|
Ничья
|
Победа Уругвая
|
Лига Ставок
|
4.90
|
3.85
|
1.73
|
Fonbet
|
5.20
|
3.80
|
1.70
|
1хСтавка
|
5.20
|
3.96
|
1.72
|
Pari
|
5.30
|
3.85
|
1.71
|
Марафон
|
5.15
|
3.90
|
1.69
Римейк легендарного матча Чемпионата мира-2010, когда Луис Суарес на 120-й минуте четвертьфинала выбил мяч рукой с линии собственных ворот, а ганцы не реализовали пенальти, и в итоге уступили и в серии одиннадцатиметровых, также обещает быть очень напряженным и драматичным. Все-таки на кону выход в плей-офф, куда обе команды непременно хотят попасть, чтобы как минимум на один матч продлить свое участие на мировом первенстве.
Несмотря на то, что Гана пока смотрится в Катаре предпочтительнее, аналитики не особо верят в успех африканской сборной. Все-таки класс игроков Уругвая выше, и в нужный момент они должны собраться и показать качественный футбол. Скорее всего, латиноамериканцы действительно добудут первую победу в Катаре. Также матч обещает быть закрытым, поэтому можно брать ТМ 2,5 за 1.80.
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