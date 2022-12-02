Гана — Уругвай, 02.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

2 декабря на Чемпионате мира в Катаре пройдет матч 3-го тура в группе H между сборными Ганы и Уругвая. Встреча состоится на стадионе «Аль-Джануб» в Аль-Вакре и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Рекомендуемые ставки: П2; ТМ 2,5.

Сборная Ганы на данный момент является главным организатором драматичных матчей в Катаре. Обе встречи команды Отто Аддо завершились с одинаковым счетом 3:2, но с абсолютно противоположными для ганских болельщиков эмоциями.

В первом туре группового этапа представители Африки встречались с Португалией. До 65-й минуты казалось, что матч катится к очередной на этом мундиале нулевой ничьей, но затем арбитр встречи ошибочно назначил пенальти за падение Криштиану Роналду, который он сам и реализовал.

Затем легенда ганского футбола Андре Айю сравнял счет, но пока игроки Ганы продолжали праздновать свой первый гол на мировом первенстве, Португалия снова вышла вперед, а затем тут же забила и третий гол.

За несколько минут до финального свистка Осман Букари сократил разницу в счете до минимума, а уже в компенсированное время Иньяки Уильямс едва не воспользовался ошибкой вратаря португальцев, но очень не вовремя поскользнулся и не сумел забить в пустые ворота.

Во втором матче против Южной Кореи Гана уже в первом тайме повела 2:0, и, казалось, без проблем сумеет довести дело до победы. Но после перерыва Чжо Гю Сон в течение трех минут оформил дубль, и вопрос о победителе матча снова повис в воздухе. Гану выручил Мохаммед Кудус — его второй гол в матче принес африканцам важнейшую победу.

Полузащитник амстердамского «Аякса» пока действительно громко заявляет о себе в Катаре. Сначала ганец сказал, что ничем не хуже Неймара, а затем последовал дубль в ворота южнокорейцев — таким образом Кудус стал вторым после Ахмеда Мусы африканцем, забившем два мяча в одном матче в возрасте до 22 лет.

После двух туров Гана с тремя очками занимает второе место в своей группе, и ничья в матче против уругвайцев наверняка выведет африканскую сборную в плей-офф.

Уругвай пока становится одним из главных разочарований Чемпионата мира. Обладая целой россыпью классных игроков в атаке, латиноамериканская команда пока не забила в Катаре ни одного мяча.

В матче с Южной Кореей (0:0) команды на двоих даже установили антирекорд, не нанеся ни одного удара в створ ворот друг друга.

В игре с Португалией (0:2) подопечные Диего Алонсо уже были гораздо ближе к забитому мячу, но каждый раз удача отворачивалась от уругвайцев.

Если 35-летние ветераны команды — Эдинсон Кавани и Луис Суарес — уже смотрятся тяжеловато, но проявить себя в должной мере и молодым Дарвину Нуньесу и Федерико Вальверде пока тоже не удается.

Уругвай после двух игр с одним очком занимает последнее место в своей группе, но сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф. Победа над Ганой, скорее всего, выведет латиноамериканцев в ⅛ финала. Любой другой исход отправит Уругвай домой, а эта игра станет для легендарных игроков команды Луиса Суареса, Диего Година, Мартина Касереса и Эдинсона Кавани последней на Чемпионатах мира.

Прогноз на матч Гана — Уругвай

Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:

Букмекерская контора Победа Ганы Ничья Победа Уругвая Лига Ставок 4.90 3.85 1.73 Fonbet 5.20 3.80 1.70 1хСтавка 5.20 3.96 1.72 Pari 5.30 3.85 1.71 Марафон 5.15 3.90 1.69

Римейк легендарного матча Чемпионата мира-2010, когда Луис Суарес на 120-й минуте четвертьфинала выбил мяч рукой с линии собственных ворот, а ганцы не реализовали пенальти, и в итоге уступили и в серии одиннадцатиметровых, также обещает быть очень напряженным и драматичным. Все-таки на кону выход в плей-офф, куда обе команды непременно хотят попасть, чтобы как минимум на один матч продлить свое участие на мировом первенстве.

Несмотря на то, что Гана пока смотрится в Катаре предпочтительнее, аналитики не особо верят в успех африканской сборной. Все-таки класс игроков Уругвая выше, и в нужный момент они должны собраться и показать качественный футбол. Скорее всего, латиноамериканцы действительно добудут первую победу в Катаре. Также матч обещает быть закрытым, поэтому можно брать ТМ 2,5 за 1.80.

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