Врио губернатора Томской области о «Томи»: «Тратить бюджетные деньги на звезд не позволю. У области много проблем – медицина, образование, дороги»

Врио губернатора Томской области высказался о «Томи», которая не прошла лицензирование.

Вчера стало известно, что «Томь» не сыграет на профессиональном уровне в следующем сезоне, так как не смогла получить лицензию ни для , ни для Второй лиги.

«Проблемы в ФК копились годами и привели клуб в нынешнее состояние глубокого кризиса. Мне этот вопрос, как и другие, достался по наследству. Накопленные долги по зарплате, а также сложности со спонсорами стали причиной вылета «Томи» из двух футбольных лиг.

Но главная беда даже не в этом. В 2014 году по решению областных властей томские стадионы «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка.

Такое нельзя допустить! Поэтому я в экстренном порядке нашел деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона.

Молодежку футбольного клуба мы сохраним, она продолжит играть в сезоне-2022. Также в полном объеме продолжит работу региональный центр подготовки футболистов, обучающий детей и подростков.

Самой «Томи» предстоит непростой путь обратно в Первую лигу. Пройти его – задача руководства и игроков клуба. Решить задачу реально, если взяться как следует.

Прекрасно понимаю, насколько «Томь» значима для ее болельщиков. Все-таки 65 лет клубу – это эпоха. При этом считаю принципиальным, что финансирование клуба по-прежнему должно оставаться за спонсорами. Тратить на приглашенных звезд бюджетные деньги я не позволю.

У Томской области множество проблем, решение которых является для нас первостепенной задачей, – медицина, образование, дороги и так далее. Их будем решать в первую очередь», – написал Владимир Мазур.