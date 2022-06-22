Овечкин записал видеообращение к главе Дагестана: «Хочу поздравить «Динамо» с выходом в ФНЛ. Удачи!»

поздравил «Динамо» из Махачкалы с выходом в ФНЛ.

Капитан записал видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову.

«Сергей Алимович, приветствую вас. Хочу поздравить «Динамо» с выходом в ФНЛ. Удачи!» – сказал Овечкин.

«Спасибо большое за поздравление, Александр! В каждом виде спорта динамовцы оставляют свой след, вы и ваша семья – яркий тому пример.

Надеюсь, махачкалинский футбольный клуб сбережет лучшие традиции динамовцев и порадует нас красивыми голами и блестящими победами в ФНЛ!

А вас от имени всех дагестанцев я с удовольствием приглашаю в нашу республику!» – написал Меликов в своем телеграм-канале.

Овечкин – воспитанник московского ХК «Динамо», он выступал за команду до переезда в Северную Америку.