«Реалу» интересен Бруну. Хавбек счастлив в «МЮ», но не откажется от перехода на новый уровень (Record)

«Реалу» интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

По данным португальской газеты Record, мадридский клуб следит за игрой 28-летнего хавбека. «Реал» хочет подписать португальца еще со времен его выступлений за «Спортинг». С недавних пор возобновил интерес к Фернандешу.

Бруну счастлив в «Ман Юнайтед», но не откажется от перехода в другой клуб, если этот трансфер выведет его карьеру на новый уровень.

На ЧМ-2022 Бруну забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 2 матчах за сборную Португалии.

Полную статистику атакующего полузащитника можно изучить здесь.

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