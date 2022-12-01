«Реалу» интересен Бруну. Хавбек счастлив в «МЮ», но не откажется от перехода на новый уровень (Record)

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы ЧМ-2022 Бруну Фернандеш Футбол

«Реалу» интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

По данным португальской газеты Record, мадридский клуб следит за игрой 28-летнего хавбека. «Реал» хочет подписать португальца еще со времен его выступлений за «Спортинг». С недавних пор «Мадрид» возобновил интерес к Фернандешу.

Бруну счастлив в «Ман Юнайтед», но не откажется от перехода в другой клуб, если этот трансфер выведет его карьеру на новый уровень. 

На ЧМ-2022 Бруну забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 2 матчах за сборную Португалии.

Полную статистику атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» можно изучить здесь.

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