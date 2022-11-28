Роналду заменили на 82-й минуте игры с Уругваем. Бруну реализовал пенальти на 93-й
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не доиграл матч с Уругваем до конца.
37-летний форвард был заменен на 82-й минуте игры ЧМ-2022. Вместо него на поле появился Гонсалу Рамуш.
На 90-й минуте главный судья Алиреза Фагани назначил пенальти в ворота Уругвая за игру Хосе Хименеса рукой. В отсутствие Роналду одиннадцатиметровый реализовал хавбек Бруну Фернандеш.
Со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
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