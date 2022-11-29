Пирс Морган: «Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча головой. Даже Бруну согласен»

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Пирс Морган подтвердил, что Криштиану Роналду писал ему о касании мяча при голе Уругваю.

Ранее об этом сообщил бывший игрок сборной США Алекси Лалас.

«Роналду подтвердил мне, что его голова коснулась мяча. Даже Бруну согласен с этим», – написал журналист, недавно взявший интервью у 37-летнего форварда.

Ранее ФИФА заявила, что Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю. Это определили с помощью датчика.

😠⚽️ Роналду не успокаивается и хочет гол Уругваю себе. В деле уже ФИФА и технологии adidas

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