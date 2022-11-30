Уверенность «Аль-Насра» в переходе Роналду растет. Сделка еще не закрыта, но саудовцы настроены оптимистично

Уверенность «Аль-Насра» в переходе растет.

Как сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, уверенность саудовского клуба в осуществлении сделки основана на том факте, что летом Роналду не отказался от возможного перехода.

Теперь, когда Роналду стал свободным агентом, в «Аль-Насре» понимают, что нужно действовать быстро. Поэтому стал первым клубом, сделавшим Криштиану официальное предложение.

Журналист CBS Sports Джеймс Бендж добавляет, что в «Аль-Насре» растет оптимизм по поводу того, что Роналду присоединится к команде. Несмотря на это, источник в клубе утверждает, что сделка еще не закрыта.

Сообщалось, что в случае перехода в «Аль-Наср» португалец будет получать 200 млн евро за сезон. Срок контракта будет рассчитан на 2,5 года.

Напомним, недавно контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.