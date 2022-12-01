Польша сыграет в плей-офф ЧМ впервые с 1986 года
Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 36 лет.
Команда тренера Чеслава Михневича заняла второе место в группе C на ЧМ-2022, набрав четыре очка в трех матчах.
Польская команда сыграла вничью 0:0 с Мексикой, обыграла 2:0 Саудовскую Аравию и уступила 0:2 Аргентине.
Сборная Польши сыграет в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.
В 1/8 финала Польша встретится со сборной Франции.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии