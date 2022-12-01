Польша сыграет в плей-офф ЧМ впервые с 1986 года

Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 36 лет.

Команда тренера Чеслава Михневича заняла второе место в группе C на , набрав четыре очка в трех матчах.

Польская команда сыграла вничью 0:0 с Мексикой, обыграла 2:0 Саудовскую Аравию и уступила 0:2 Аргентине.

сыграет в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

В 1/8 финала Польша встретится со сборной Франции.

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