Смородская о словах Заремы: «Она никто в футболе! Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом?»
Ольга Смородская отреагировала на слова Заремы Салиховой.
После финального свистка в матче Фонбет Кубка России «Зенит» – «Спартак» между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков. «Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды».
«Комментировать слова Заремы Салиховой – это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!
Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом? Я так не думаю.
«Зенит» играет в хороший и современный футбол, который содержит в себе интеллект и скорость. Это замечательно! Желаю этой команде только успехов», – сказала бывший президент «Локомотива».
Губерниев о словах Заремы: «Был шанс вместе с супругом прервать гегемонию «Зенита». Рубрика – «проигравшие плачут»
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии