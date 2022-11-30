Смородская о словах Заремы: «Она никто в футболе! Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом?»

отреагировала на слова Заремы Салиховой.

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России «Зенит» – «Спартак» между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков. «Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.

Супруга бывшего владельца Леонида Федуна заявила, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить трофеи и звезды».

«Комментировать слова – это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!

Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом? Я так не думаю.

«Зенит» играет в хороший и современный футбол, который содержит в себе интеллект и скорость. Это замечательно! Желаю этой команде только успехов», – сказала бывший президент .

Губерниев о словах Заремы: «Был шанс вместе с супругом прервать гегемонию «Зенита». Рубрика – «проигравшие плачут»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ