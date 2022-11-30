Смородская о словах Заремы: «Она никто в футболе! Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ольга Смородская Зарема Салихова Футбол

Ольга Смородская отреагировала на слова Заремы Салиховой.

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России «Зенит» – «Спартак» между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков. «Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды».

«Комментировать слова Заремы Салиховой – это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!

Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом? Я так не думаю.

«Зенит» играет в хороший и современный футбол, который содержит в себе интеллект и скорость. Это замечательно! Желаю этой команде только успехов», – сказала бывший президент «Локомотива».

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