Губерниев о словах Заремы: «Был шанс вместе с супругом прервать гегемонию «Зенита». Уважаемая Зарема – проигравшая сторона, рубрика – «проигравшие плачут»

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Ранее супруга бывшего владельца в отношении питерского клуба заявила, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить им трофеи и звезды».

«Не согласен с тем, что все хотят видеть победителем «Зенит». Зарема же не хочет. У нее был шанс вместе с супругом сделать все, чтобы прервать гегемонию «Зенита». Тут дело даже не про игру на поле, а вокруг него. Это же не только футбол, а трансферы, взаимоотношения.

Уважаемая Зарема – тут проигравшая сторона. Поэтому здесь рубрика – «проигравшие плачут». У них была возможность, но не получилось», – сказал комментатор «Матч ТВ».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.