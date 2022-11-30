Тебас считает Ла Лигу эталоном бизнеса: «Мы – самая важная статья экспорта в Испании»
Хавьер Тебас считает Ла Лигу эталоном бизнеса.
«На многих бизнес-форумах спрашивают, как это Ла Лига может быть эталоном бизнеса.
Ее показатель – 1,40 от ВВП (Валовой внутренний продукт – общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за определенный период времени – прим. Sports.ru).
Мы являемся самой важной статьей чистого экспорта в Испании. Каждые выходные мы экспортируем 10 футбольных матчей, произведенных в Испании, во все страны мира по спутнику», – сказал президент Ла Лиги в интервью Ejecutivos.
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