Тебас считает Ла Лигу эталоном бизнеса: «Мы – самая важная статья экспорта в Испании»

считает Ла Лигу эталоном бизнеса.

«На многих бизнес-форумах спрашивают, как это Ла Лига может быть эталоном бизнеса.

Ее показатель – 1,40 от ВВП (Валовой внутренний продукт – общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за определенный период времени – прим. Sports.ru).

Мы являемся самой важной статьей чистого экспорта в Испании. Каждые выходные мы экспортируем 10 футбольных матчей, произведенных в , во все страны мира по спутнику», – сказал президент Ла Лиги в интервью Ejecutivos.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ