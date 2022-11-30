«Для меня было бы отличной новостью, если бы Аль-Хелайфи покинул футбол. Не хотим, чтобы такие люди давали уроки менеджмента». Тебас обвинил главу «ПСЖ» в фальсификации финансовой отчетности

надеется, что президент «ПСЖ» уйдет из футбола.

Глава Ла Лиги также объяснил, почему лига требует наложить спортивные санкции на .

«Юве» уже некоторое время находится под следствием итальянских уголовных властей за манипуляции с бухгалтерским балансом, ложные данные в финансовых отчетах. Кто-то уже много лет нарушает финансовый фэйр-плей .

Мы уже осудили это в апреле и настаиваем на этом снова, потому что нельзя позволять клубу обманывать УЕФА.

Мы призываем к спортивным санкциям. Они прописаны в регламенте, и настало время применить их по отношению к тем, кто нарушает финансовый фэйр-плей европейских соревнований, который также имеет значение и на национальном уровне.

Мы не хотим, чтобы в футболе были люди, которые фальсифицируют балансы и отчеты, и которые вдобавок к этому дают уроки менеджмента, как это случилось с Аль-Хелайфи. Для меня было бы отличной новостью, если бы Аль-Хелайфи покинул футбол и « , – сказал Тебас в интервью Ejecutivos.