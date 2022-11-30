«Для меня было бы отличной новостью, если бы Аль-Хелайфи покинул футбол. Не хотим, чтобы такие люди давали уроки менеджмента». Тебас обвинил главу «ПСЖ» в фальсификации финансовой отчетности
Хавьер Тебас надеется, что президент «ПСЖ» уйдет из футбола.
Глава Ла Лиги также объяснил, почему лига требует наложить спортивные санкции на «Ювентус».
«Юве» уже некоторое время находится под следствием итальянских уголовных властей за манипуляции с бухгалтерским балансом, ложные данные в финансовых отчетах. Кто-то уже много лет нарушает финансовый фэйр-плей УЕФА.
Мы уже осудили это в апреле и настаиваем на этом снова, потому что нельзя позволять клубу обманывать УЕФА.
Мы призываем к спортивным санкциям. Они прописаны в регламенте, и настало время применить их по отношению к тем, кто нарушает финансовый фэйр-плей европейских соревнований, который также имеет значение и на национальном уровне.
Мы не хотим, чтобы в футболе были люди, которые фальсифицируют балансы и отчеты, и которые вдобавок к этому дают уроки менеджмента, как это случилось с Аль-Хелайфи. Для меня было бы отличной новостью, если бы Аль-Хелайфи покинул футбол и «ПСЖ», – сказал Тебас в интервью Ejecutivos.
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