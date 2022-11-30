Тебас о возвращении Месси в «Барсу»: «Если его зарплата будет такой же, как в момент ухода – то это невозможно. С такими суммами он может играть только за «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону». 

«Это зависит от того, сколько будет Месси. Во-первых, он должен хотеть уйти из «ПСЖ», во-вторых, «ПСЖ» должен отпустить его, и в-третьих, важна зарплата Месси.

Все будет зависеть от этих обстоятельств, и если все они сложатся, и «Барса» сможет позволить себе его зарплату в рамках экономического контроля, контракт будет подписан.

Но все будет зависеть от того, сколько заработает Месси. Если столько же, как в момент ухода – то нет, это невозможно. С такими суммами он может играть только за «ПСЖ», – сказал президент Ла Лиги Ejecutivos. 

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