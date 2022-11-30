«Я против линчевания, проблема «Ювентуса» может касаться и других. А Тебас пусть занимается своей лигой». Глава Федерации футбола Италии о расследовании
Глава Федерации футбола Италии прокомментировал расследование в отношении «Ювентуса».
Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов. В связи с этим Ла Лига и ее президент Хавьер Тебас призвали немедленно наложить на «Ювентус» спортивные санкции.
«Мы открыли дело, чтобы проверить наличие возможных правонарушений. Я против уличного линчевания, давайте сохранять спокойствие, потому что я боюсь, что проблема может касаться и других.
Что касается Тебаса, пусть занимается своей лигой», – сказал Габриэле Гравина.
Аньелли написал письмо всем сотрудникам «Юве»: «Победы заложены в нашей ДНК, но без единства исход может быть фатальным. Лучше уйти всем вместе»
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