«Я против линчевания, проблема «Ювентуса» может касаться и других. А Тебас пусть занимается своей лигой». Глава Федерации футбола Италии о расследовании

Глава Федерации футбола Италии прокомментировал расследование в отношении «Ювентуса».

Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов. В связи с этим и ее президент призвали немедленно наложить на спортивные санкции.

«Мы открыли дело, чтобы проверить наличие возможных правонарушений. Я против уличного линчевания, давайте сохранять спокойствие, потому что я боюсь, что проблема может касаться и других.

Что касается Тебаса, пусть занимается своей лигой», – сказал Габриэле Гравина.

Аньелли написал письмо всем сотрудникам «Юве»: «Победы заложены в нашей ДНК, но без единства исход может быть фатальным. Лучше уйти всем вместе»