Луис Энрике: «Бразилия – явный фаворит ЧМ в любой год. Это сила мирового масштаба»

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о команде Бразилии.

«Бразилия – сила мирового масштаба, явный фаворит чемпионата мира в любой год.

Она и сейчас будет в числе фаворитов, там достаточно и индивидуального, и коллективного мастерства.

Но никаких сюрпризов пока не вижу. Я смотрю на рейтинг ФИФА и вижу, что большинство фаворитов находится в топ-10», – сказал Энрике.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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