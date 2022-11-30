Луис Энрике: «Бразилия – явный фаворит ЧМ в любой год. Это сила мирового масштаба»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о команде Бразилии.
«Бразилия – сила мирового масштаба, явный фаворит чемпионата мира в любой год.
Она и сейчас будет в числе фаворитов, там достаточно и индивидуального, и коллективного мастерства.
Но никаких сюрпризов пока не вижу. Я смотрю на рейтинг ФИФА и вижу, что большинство фаворитов находится в топ-10», – сказал Энрике.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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