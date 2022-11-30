Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отказался подстраиваться под сетку .

У 52-летнего специалиста спросили, не планирует ли его команда постараться финишировать в группе Е на втором месте, чтобы избежать возможной встречи с Бразилией в четвертьфинале.

«Это прекрасный вопрос, мы об этом думали.

Но представьте: мы пытаемся стать вторыми, на 90-й минуте счет 0:0 в обоих матчах, а за 15 секунд до конца забивают и , и . Вы рискнули – и вы вылетели.

Или представьте, что выигрывает 5:0, мы играем на ничью, но Япония забивает – и мы вылетаем.

Если вы считаете себя хорошей командой и намереваетесь пройти весь путь до финала, нет смысла становиться вторыми. Мы хотим стать первыми. Если придется сыграть с Бразилией в четвертьфинале – отлично, сыграем. Но делить шкуру неубитого медведя мы не станем», – заявил Энрике.