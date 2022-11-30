Лапорт о решении играть за Испанию, а не Францию: «Я гораздо сильнее отождествляю себя с испанцами. Меня убедил тренер и философия страны»
Эмерик Лапорт объяснил, почему решил выступать за сборную Испании, а не Франции.
Футболист родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао.
– Всегда найдутся люди, которые недовольны. То же самое происходит с едой и напитками, есть люди, которым нравятся одни вещи, а другие – нет.
Но, что касается большинства людей, я заметил большую поддержку в Испании, я чувствую любовь. Для меня большая честь чувствовать эту связь со столькими испанцами.
– Для болельщиков вы уже испанец.
– Все изменилось. Вместо того, чтобы говорить, что я француз, теперь меня ценят еще больше, они говорят мне совершенно противоположное.
В свое время я принял решение играть за испанскую команду. Меня убедил как тренер, так и философия страны, в которой я чувствую себя очень хорошо.
Я гораздо сильнее отождествляю себя с испанцами, и испанцы возвращают мне ту любовь, которую я питал к ним в свое время и которую я испытываю по сей день, – сказал защитник «Манчестер Сити».
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