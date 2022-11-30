Лапорт о решении играть за Испанию, а не Францию: «Я гораздо сильнее отождествляю себя с испанцами. Меня убедил тренер и философия страны»

объяснил, почему решил выступать за сборную , а не .

Футболист родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао.

– Всегда найдутся люди, которые недовольны. То же самое происходит с едой и напитками, есть люди, которым нравятся одни вещи, а другие – нет.

Но, что касается большинства людей, я заметил большую поддержку в Испании, я чувствую любовь. Для меня большая честь чувствовать эту связь со столькими испанцами.

– Для болельщиков вы уже испанец.

– Все изменилось. Вместо того, чтобы говорить, что я француз, теперь меня ценят еще больше, они говорят мне совершенно противоположное.

В свое время я принял решение играть за испанскую команду. Меня убедил как тренер, так и философия страны, в которой я чувствую себя очень хорошо.

Я гораздо сильнее отождествляю себя с испанцами, и испанцы возвращают мне ту любовь, которую я питал к ним в свое время и которую я испытываю по сей день, – сказал защитник .