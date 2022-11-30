Энрике об оборонительной игре на ЧМ-2022: «Это как пойти на спектакль, который так скучен, что в театре никого не остается. Тренеры должны учить, что футбол – шоу»

высказался об оборонительной игре сборных на .

«Мы сбились с пути. Первое, чему должны учить тренеры, – это тому, что футбол – это шоу, зрелище.

На стадионе за тобой наблюдают 50 000 или 100 000 человек, а дома – миллионы людей. Это как пойти на спектакль, и он оказывается таким скучным, что в конце в театре никого не остается.

Проблема в том, что давление на тренеров настолько велико, что все играют от обороны, и это видно на чемпионате мира. Здесь атакуют только тогда, когда уже проигрывают.

Возможно, это глупо с моей стороны, но я убежден и понимаю, что только таким образом (играя в атаку – прим.) можно добиться лучшего результата. Кроме того, такая игра не только способствует улучшению результатов, но и более полезна для игрока», – сказал главный тренер сборной в эфире на Twitch.