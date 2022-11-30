Тунис — Франция — 1:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 30.11.2022

Сборная Туниса покидает Чемпионат мира, победив сборную Франции 1:0, но не сумев выйти из группы.

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Вышедшая досрочно из группы Франция выставила второй состав. Этим пользовались тунисцы, которые владели инициативой в первом тайме. На 8-й минуте Надер Гандри забил мяч в ворота сборной Франции, но гол был отменён из-за офсайда.

Тунисцы продолжали атаковать и были вознаграждены голом на 58-й минуте в исполнении Вахби Хазри. Французы поспешили выпустить на поле Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, но, несмотря на постоянную осаду ворот, так и не смогли спасти матч.

Апофеозом невезения Франции стала 8-я компенсированная минута, когда после долгой атаки французы навесили в штрафную: заброс Орельена Тчуамени и рикошет привели к тому, что Антуан Гризманн все же забил в ворота Туниса, однако судья после вмешательства ВАР гол отменил.

Поскольку в параллельном матче Австралия вырвала победу у Дании 1:0, победа Туниса не принесла североафриканской сборной места в плей-офф.

Видеообзор матча Тунис – Франция