Где смотреть сборная Ганы – Сборная Уругвая, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 2 декабря
В пятницу, 2 декабря, сыграют сборная Ганы и сборная Уругвая в группе H Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Гана – Уругвай
- Игра пройдет на стадионе «Al Janoub Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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