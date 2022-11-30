Во сколько играют Сборная Южной Кореи – Сборная Португалии, ЧМ-2022, 2 декабря, время начала матча
В пятницу, 2 декабря, сыграют сборная Южной Кореи и сборная Португалии в группе H Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Где смотреть матч Южная Корея – Португалия
- Игра пройдет на стадионе «Education City Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Страна и Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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