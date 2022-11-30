Невилл о Рэшфорде: «МЮ» не должен его продавать ни в коем случае. Он безумно талантлив и продолжит расти»

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Гари Невилл оценил игру Маркуса Рэшфорда на ЧМ-2022.

«Он играет на таком уровне в «Манчестер Юнайтед» уже полгода. Он вернулся в форму.

Во время карантина, когда он многого добился за пределами поля, ему было трудно сосредоточиться на футболе. Думаю, [сейчас] он упростил свою жизнь – он по-прежнему добивается больших успехов за пределами поля, но более размеренно, и теперь он начал проявляться на поле.

В последние год-полтора некоторые люди говорили, что «МЮ» должен продать, но я был не согласен. «Манчестер Юнайтед» ни в коем случае не должен этого делать. Рэшфорд безумно талантлив, он может совершенствоваться и будет продолжать это делать. Здорово видеть его в футболке сборной Англии», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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