Невилл о Рэшфорде: «МЮ» не должен его продавать ни в коем случае. Он безумно талантлив и продолжит расти»

оценил игру на .

«Он играет на таком уровне в «Манчестер Юнайтед» уже полгода. Он вернулся в форму.

Во время карантина, когда он многого добился за пределами поля, ему было трудно сосредоточиться на футболе. Думаю, [сейчас] он упростил свою жизнь – он по-прежнему добивается больших успехов за пределами поля, но более размеренно, и теперь он начал проявляться на поле.

В последние год-полтора некоторые люди говорили, что «МЮ» должен продать, но я был не согласен. «Манчестер Юнайтед» ни в коем случае не должен этого делать. Рэшфорд безумно талантлив, он может совершенствоваться и будет продолжать это делать. Здорово видеть его в футболке сборной , – сказал экс-игрок и сборной Англии.