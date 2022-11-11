«Рэшфорд подходит к ЧМ-2022 в лучшей форме, какую только можно представить». Даблин о Маркусе

выразил восхищение игрой .

В матче Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (4:2) форвард «МЮ» и сборной забил гол и был признан игроком матча.

«Мы все знаем, насколько он может быть хорош. Он быстр. Как защитник, вы бы не хотели играть против него. Он всегда хочет получить мяч на правую ногу, но может и на левую, у него полный набор. И я очень рад.

Он стал лучшим игроком матча, энергетика была великолепной. Он всегда был отдушиной для «Манчестер Юнайтед». Сегодня он смотрелся блистательно.

Он полон уверенности. Его физическая форма невероятна. Мне кажется, он выглядит еще стройнее, чем раньше. Он кажется еще быстрее.

И я думаю, что перед чемпионатом мира он находится в лучшем состоянии, какое только можно себе представить», – сказал бывший нападающий .

В этом сезоне Рэшфорд провел 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно посмотреть здесь.