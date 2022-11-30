Рэшфорд посвятил гол Уэльсу умершему другу: «Я потерял его пару дней назад, он боролся с раком. Рад, что забил ради него»
Маркус Рэшфорд рассказал, что посвятил гол в ворота сборной Уэльса скончавшемуся другу.
Нападающий сборной Англии сделал дубль в игре 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (3:0). Празднуя один из голов, он указал на небо.
«Пару дней назад я потерял одного из своих друзей. Он довольно долго боролся с раком.
Я рад, что забил ради него, он был моим большим болельщиком и хорошим другом. Он занимал важное место в моей жизни», – сказал Рэшфорд.
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