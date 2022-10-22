Гол Захаряна «Локомотиву» отменен после ВАР из-за офсайда у Смолова
Главный арбитр Павел Кукуян не засчитал гол хавбека «Динамо» Арсена Захаряна «Локомотиву».
19-летний полузащитник добил мяч в ворота после сэйва Гильерме на 38-й минуте.
Кукуян, проконсультировавшись с видеоассистентом, отправился изучать повтор и после просмотра принял решение отменить гол. Причиной стало нахождение форварда Федора Смолова в офсайде в момент удара Дениса Макарова, после которого мяч и отскочил к Захаряну.
Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Динамо». 1:1 – Смолов сравнял счет с пенальти. Текстовый онлайн есть
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