Гол Захаряна «Локомотиву» отменен после ВАР из-за офсайда у Смолова

Главный арбитр не засчитал гол хавбека «Динамо» «Локомотиву».

19-летний полузащитник добил мяч в ворота после сэйва на 38-й минуте.

Кукуян, проконсультировавшись с видеоассистентом, отправился изучать повтор и после просмотра принял решение отменить гол. Причиной стало нахождение форварда в офсайде в момент удара , после которого мяч и отскочил к Захаряну.

Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Динамо». 1:1 – Смолов сравнял счет с пенальти. Текстовый онлайн есть