Мбаппе и Гризманн начнут матч с Тунисом на скамейке. У Килиана проблемы с голеностопом, он сказал Дешаму, что не хочет играть
Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн не попаду в стартовый состав сборной Франции на матч против Туниса.
Игроки начнут игру 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 на скамейке запасных. По информации L’Equipe, Мбаппе сказал главному тренеру Дидье Дешаму, что не хочет принимать участие в этом матче, однако тренер все равно может выпустить 23-летнего форварда на замену.
Ранее сообщалось, что Килиан на вчерашней тренировке почувствовал дискомфорт в голеностопе, но хочет сыграть с Тунисом, чтобы улучшить статистику.
Дешам также решил не выпускать Гризманна с первых минут. Как и Мбаппе, форвард «Атлетико» выходил в старте на матчи с Австралией (4:1) и Данией (2:1).
Матч Тунис – Франция состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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