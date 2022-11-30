Мбаппе и Гризманн начнут матч с Тунисом на скамейке. У Килиана проблемы с голеностопом, он сказал Дешаму, что не хочет играть

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Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн не попаду в стартовый состав сборной Франции на матч против Туниса.

Игроки начнут игру 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 на скамейке запасных. По информации L’Equipe, Мбаппе сказал главному тренеру Дидье Дешаму, что не хочет принимать участие в этом матче, однако тренер все равно может выпустить 23-летнего форварда на замену. 

Ранее сообщалось, что Килиан на вчерашней тренировке почувствовал дискомфорт в голеностопе, но хочет сыграть с Тунисом, чтобы улучшить статистику.

Дешам также решил не выпускать Гризманна с первых минут. Как и Мбаппе, форвард «Атлетико» выходил в старте на матчи с Австралией (4:1) и Данией (2:1). 

Матч Тунис – Франция состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

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