Мбаппе и Гризманн начнут матч с Тунисом на скамейке. У Килиана проблемы с голеностопом, он сказал Дешаму, что не хочет играть

и не попаду в стартовый состав сборной Франции на матч против Туниса.

Игроки начнут игру 3-го тура группового этапа на скамейке запасных. По информации L’Equipe, Мбаппе сказал главному тренеру Дидье Дешаму, что не хочет принимать участие в этом матче, однако тренер все равно может выпустить 23-летнего форварда на замену.

Ранее сообщалось, что Килиан на вчерашней тренировке почувствовал дискомфорт в голеностопе, но хочет сыграть с Тунисом, чтобы улучшить статистику.

Дешам также решил не выпускать Гризманна с первых минут. Как и Мбаппе, форвард выходил в старте на матчи с Австралией (4:1) и Данией (2:1).

Матч Тунис – состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.