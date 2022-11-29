Дидье Дешам: «У Мбаппе нет эго, ему уже не 18 лет. Вы можете представлять себе что-то, но я вижу то, чего не видите вы»

сказал, что у нет эго.

– В случае с Мбаппе мы должны отделять его физику от его эго?

– Физически он в полном порядке. А что за проблема с его эго? Что вы об этом знаете? Он хочет играть?

У Килиана нет эго. Конечно, это важный игрок, который вносит решающий вклад и привлекает внимание своей игрой. Но он всегда был частью коллектива. Ему уже не 18 лет, у него есть опыт.

Все 24 игрока хотят играть. Все они не могут выйти в старте. Вы можете думать о чем-то, представлять себе что-то, но я знаю и вижу то, чего не видите вы, – сказал тренер сборной .

Сообщалось, что Мбаппе не хочет пропускать матч с Тунисом ради отдыха, хотя Франция планирует ротацию.

На этом чемпионате мира у Килиана 3 гола и 1 результативная передача в 2 матчах. Статистику 23-летнего форварда можно найти здесь.

Мбаппе – фантастический. Это настоящий лидер