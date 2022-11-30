Мбаппе может пропустить матч с Тунисом из-за дискомфорта в лодыжке. Он хочет сыграть, чтобы улучшить статистику

Участие Килиана Мбаппе в матче с находится под вопросом.

Как пишет RMC Sport, вчера на тренировке форвард сборной Франции почувствовал дискомфорт в лодыжке. Из-за этого Дидье Дешам задумался о том, чтобы дать Мбаппе возможность отдохнуть в матче с Тунисом.

Шансы на то, что 23-летний нападающий отыграет все 90 минут в матче заключительного тура группового этапа , очень малы. Если Мбаппе не сыграет, то шанс выйти на поле появится у Рандаля Коло-Муани.

Как отмечается, Мбаппе хочет выйти на поле, чтобы улучшить статистику. Чтобы повторить рекорд Жюста Фонтена по голам за Францию на чемпионатах мира, ему осталось забить 6 голов.

Франция сыграет с Тунисом завтра, 30 ноября. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.