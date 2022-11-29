Коке о конкурентах: «Португалия и Бразилия очень нравятся. У Франции Гризманн на высочайшем уровне. Немцев сочли мертвыми, но они бьются. Аргентина один из фаворитов»
Коке рассказал, какие сборные на ЧМ-2022 впечатлили его больше всего.
«Есть сборные, которые впечатляют. Мне очень нравятся Португалия и Бразилия. У Франции есть Антуан [Гризманн], он играет на очень высоком уровне.
Впечатлила Германия – эту команду сочли мертвой, но она продолжает биться. Аргентина тоже в числе фаворитов. Сербия и Швейцария – тоже хорошие команды», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Испании.
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