Дешам о Мбаппе: «Килиан – выдающийся игрок, его цель – победа на ЧМ. Он нужен Франции»
Дидье Дешам поделился мнением об игре Килиана Мбаппе.
«Килиан – выдающийся игрок. У него есть способность быть решительным, делать разницу, даже если соперники принимают меры. Тот факт, что рядом с ним есть и другие игроки, которые представляют опасность, позволяет ему быть немного более раскрепощенным.
Помимо своих невероятных качеств, он прекрасно вписывается в коллектив, прилагает много усилий. Он поставил себе цель – победа на чемпионате мира, и французской сборной нужен такой Килиан. Он лидер», – заявил главный тренер сборной Франции.
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Франции обыграла Данию (2:1). 23-летний форвард «ПСЖ» отметился дублем.
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