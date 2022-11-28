Дешам о Мбаппе: «Килиан – выдающийся игрок, его цель – победа на ЧМ. Он нужен Франции»

поделился мнением об игре .

«Килиан – выдающийся игрок. У него есть способность быть решительным, делать разницу, даже если соперники принимают меры. Тот факт, что рядом с ним есть и другие игроки, которые представляют опасность, позволяет ему быть немного более раскрепощенным.

Помимо своих невероятных качеств, он прекрасно вписывается в коллектив, прилагает много усилий. Он поставил себе цель – победа на чемпионате мира, и французской сборной нужен такой Килиан. Он лидер», – заявил главный тренер сборной .

Во 2-м туре группового этапа сборная Франции обыграла Данию (2:1). 23-летний форвард отметился дублем.