Мбаппе не хочет пропускать матч с Тунисом ради отдыха, хотя Франция планирует ротацию. У него 3 гола и ассист в 2 играх ЧМ

не хочет пропускать матч с ради отдыха.

Как сообщает L’Équipe, несмотря на планируемую ротацию, 23-летний форвард предпочел бы выход на поле отдыху.

Ожидается, что в старте сборной Франции на матч с Тунисом будет до 6 замен по сравнению с составом, который вышел на игру с Данией с первых минут.

В частности, на позиции левого защитника может сыграть . После травмы Люки Эрнандеса у Франции остался лишь один игрок, способный сыграть на левом фланге обороны, – Тео Эрнандес. На случай травмы игрока «Милана» Дидье Дешам хочет попробовать Камавинга на этой позиции.

В воскресенье вечером у сборной Франции был товарищеский матч с «Аль-Ахли». В составе на эту игру были Стив Манданда, Вильям Салиба, Ибраима Конате, Бенжамен Павар. В центре поля сыграли Аксель Дисаси, Юссуф Фофана, Жордан Верету и Маттео Гендузи. В атаке вышли Рандаль Коло-Муани и Кингсли Коман.

Напомним, сборная Франции гарантировала себе выход в 1/8 финала по итогам двух туров группового этапа.

На этом чемпионате мира у Мбаппе 3 гола и 1 результативная передача в 2 матчах.

Матч сборной Франции с Тунисом состоится 30 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.