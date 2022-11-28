Отношения Мбаппе и Дешама – лучше, чем когда-либо. Тренерский штаб подготовил план психологической поддержки форварда

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе находятся в прекрасных отношениях.

«Никогда еще отношения между и не были настолько идеальными», – заявил журналист L’Équipe Себастьен Тарраго.

Ранее не было никаких сообщений о конфликтах тренера и форварда , но, как отмечает Тарраго, так было не всегда.

Дешам и его помощник Ги Стефан разработали план психологической поддержки Мбаппе на поле и вне его.

Детали работы, которая была проделана между игроком и тренерским штабом, неизвестны, но цель состояла в том, чтобы Мбаппе оказался в наилучшей ситуации для достижения успеха.

Дешам также очень благосклонно отзывается о Мбаппе: «Я говорил это снова и снова. Он решителен и делает разницу. Он исключительный игрок в исключительной команде».

Мбаппе играет под руководством Дешама с момента своего дебюта во взрослой сборной Франции в 2017 году.

На ЧМ-2022 в Катаре у французского форварда 3 гола и 1 результативная передача в 2 матчах.

Дешам о Мбаппе: «Килиан – выдающийся игрок, его цель – победа на ЧМ. Он нужен Франции»