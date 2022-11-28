ЧМ 2022: Коста-Рика — Германия прямая трансляция

Бундесманншафт в матче с командой Испании показала свою истинную силу, и теперь можно считать, что поражение от японцев было недоразумением. В предстоящем матче сборной Коста-Рики не позавидуешь, все прогнозируют очередной разгром. Матч сборных Коста-Рики и Германии пройдет 1 декабря на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч! Страна» в 21:00.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Коста-Рика — Германия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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