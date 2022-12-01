Коста-Рика — Германия, 01.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

В матче третьего тура групповой стадии Чемпионата мира в квартете Е пройдет матч Коста-Рика — Германия. Команды занимают третье и четвертое место, но претендуют на выход в плей-офф. Каждой необходима победа. Коста-Рику при определенных раскладах устроит и ничья. Матч пройдет в городе Эль-Хауре на поле стадиона «Аль-Байт». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

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Костариканцы стартовали на Чемпионате мира с разгромного поражения 0:7 от Испании. В матче с Испанией игроки Коста-Рики ни разу не пробили в створ ворот. Во втором туре костариканцы сыграли с Японией, которая в случае победы гарантировала бы место в плей-офф. Азиатская сборная создавала больше моментов и контролировала ход матча. Коста-Рике хватило одного удара в створ, чтобы выиграть матч. Автором победного и первого гола на ЧМ в Катаре стал Кейшер Фуллер на 81 минуте.

По итогам двух туров в активе Коста-Рики три очка и третье место в группе. Разница голов 1:7. Перед заключительной игрой групповой стадии костариканскую сборную устроит победа. Она гарантирует место в 1/8 финала турнира. В случае ничьей, важно значение параллельного матча. Если Испания обыграет Японию, то Коста-Рика идет дальше. В случае ничьей или победы Японии дальше пройдет азиатская сборная.

Факты и цифры:

Коста-Рика проиграла 2 из 10 официальных матчей;

Коста-Рика победила в 7 из 9 официальных матчей;

Коста-Рика выиграла 1 из 6 матчей на ЧМ;

Коста-Рика пропускает в 5 из 7 матчей на ЧМ;

7 матчей Коста-Рики на ЧМ прошли через ТМ2,5.

Костариканцы потеряли защитника Франсиско Кальво. Игрок турецкого «Коньяспора» дисквалифицирован за две желтые карточки на турнире. Травмированных нет.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

На турнире в Катаре Германия без побед в двух турах. В первом немецкая сборная проиграла Японии 1:2. Поражение стало неожиданным. Немецкая сборная вела в счете 1:0 после первого тайма. Во втором туре немцы сыграли с Испанией. В первом тайме команды не отметились голами, а во втором забили по одному. За Испанию отличился Альваро Мората, появившийся на поле не за долго до гола. У Германии гол на счету Никласа Фюллькруга.

К заключительному туру групповой стадии Германия подходит на последнем месте в квартете. У немецкой сборной есть шансы занять второе место в группе, но результат зависит не только от собственного матча. Германию устроит только победа в матче с Коста-Рикой. Любой другой результат, оставит немецкую сборную без плей-офф. В параллельной игре немецкую сборную устроит победа Испании или ничья без голов. В случае равенства очков у Германии и Японии будут считать разность голов, потом количество забитых. Победа Японии оставит Германию без 1/8 финала.

Факты и цифры:

В трех матчах Германии забивают обе команды;

Германия пропускает в 8 официальных матчах;

Германия выиграла 1 из 8 официальных матчей: 2 поражения, 5 ничьих;

Германия без побед в трех матчах ЧМ;

Германия пропускает в 5 матчах ЧМ;

6 матчей на ЧМ прошли через ТМ2,5.

Дисквалифицированных и травмированных в немецкой сборной нет.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Коста-Рика — Германия

Коста-Рика сыграла на 6 чемпионатах мира и дважды выходила в плей-офф. У сборной есть возможность в третий раз принять участие в играх на вылет, но сделать это будет крайне сложно. Германия фаворит матча. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.

Букмекерская контора Победа Коста-Рики Ничья Победа Германии ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 28,00 11,00 1,10 3,34 1,29 Winline 24,00 10,00 1,10 3,30 1,30 Мелбет 27,00 10,50 1,08 3,34 1,29 BetBoom 22,00 9,50 1,10 3,45 1,33 Leon 24,90 10,30 1,10 3,46 1,32 Pari 26,00 10,00 1,10 3,40 1,32 Fonbet 26,00 10,00 1,10 3,40 1,32 Лига Ставок 22,00 10,00 1,11 3,35 1,31 Олимпбет 26,00 11,00 1,10 3,37 1,31 Марафон 26,00 11,00 1,10 3,34 1,29

На международной арене команды играли один раз. В 2006 году Германия обыграла Коста-Рику на чемпионате мира со счетом 4:2.

Германия без побед на ЧМ, но у сборной два хороших матча по содержанию. В игре с Японией подвела реализация, Испания есть Испания и ничья стала хорошим результатом, учитывая важность игры. В матче с Коста-Рикой немецкая сборная будет контролировать матч и одержит победу. Разгромной она не будет, но два мяча немецкой сборной необходимы. Требуется улучшить разницу голов. Для ставки на матч можно выбрать победу Германии с форой -1,5 за 1,32, ИТМ0,5 Коста-Рики за 1,61. Коэффициенты по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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