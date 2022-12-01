Коста-Рика — Германия, 01.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
В матче третьего тура групповой стадии Чемпионата мира в квартете Е пройдет матч Коста-Рика — Германия. Команды занимают третье и четвертое место, но претендуют на выход в плей-офф. Каждой необходима победа. Коста-Рику при определенных раскладах устроит и ничья. Матч пройдет в городе Эль-Хауре на поле стадиона «Аль-Байт». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.
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Коста-Рика
Костариканцы стартовали на Чемпионате мира с разгромного поражения 0:7 от Испании. В матче с Испанией игроки Коста-Рики ни разу не пробили в створ ворот. Во втором туре костариканцы сыграли с Японией, которая в случае победы гарантировала бы место в плей-офф. Азиатская сборная создавала больше моментов и контролировала ход матча. Коста-Рике хватило одного удара в створ, чтобы выиграть матч. Автором победного и первого гола на ЧМ в Катаре стал Кейшер Фуллер на 81 минуте.
По итогам двух туров в активе Коста-Рики три очка и третье место в группе. Разница голов 1:7. Перед заключительной игрой групповой стадии костариканскую сборную устроит победа. Она гарантирует место в 1/8 финала турнира. В случае ничьей, важно значение параллельного матча. Если Испания обыграет Японию, то Коста-Рика идет дальше. В случае ничьей или победы Японии дальше пройдет азиатская сборная.
Факты и цифры:
- Коста-Рика проиграла 2 из 10 официальных матчей;
- Коста-Рика победила в 7 из 9 официальных матчей;
- Коста-Рика выиграла 1 из 6 матчей на ЧМ;
- Коста-Рика пропускает в 5 из 7 матчей на ЧМ;
- 7 матчей Коста-Рики на ЧМ прошли через ТМ2,5.
Костариканцы потеряли защитника Франсиско Кальво. Игрок турецкого «Коньяспора» дисквалифицирован за две желтые карточки на турнире. Травмированных нет.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Германия
На турнире в Катаре Германия без побед в двух турах. В первом немецкая сборная проиграла Японии 1:2. Поражение стало неожиданным. Немецкая сборная вела в счете 1:0 после первого тайма. Во втором туре немцы сыграли с Испанией. В первом тайме команды не отметились голами, а во втором забили по одному. За Испанию отличился Альваро Мората, появившийся на поле не за долго до гола. У Германии гол на счету Никласа Фюллькруга.
К заключительному туру групповой стадии Германия подходит на последнем месте в квартете. У немецкой сборной есть шансы занять второе место в группе, но результат зависит не только от собственного матча. Германию устроит только победа в матче с Коста-Рикой. Любой другой результат, оставит немецкую сборную без плей-офф. В параллельной игре немецкую сборную устроит победа Испании или ничья без голов. В случае равенства очков у Германии и Японии будут считать разность голов, потом количество забитых. Победа Японии оставит Германию без 1/8 финала.
Факты и цифры:
- В трех матчах Германии забивают обе команды;
- Германия пропускает в 8 официальных матчах;
- Германия выиграла 1 из 8 официальных матчей: 2 поражения, 5 ничьих;
- Германия без побед в трех матчах ЧМ;
- Германия пропускает в 5 матчах ЧМ;
- 6 матчей на ЧМ прошли через ТМ2,5.
Дисквалифицированных и травмированных в немецкой сборной нет.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Коста-Рика — Германия
Коста-Рика сыграла на 6 чемпионатах мира и дважды выходила в плей-офф. У сборной есть возможность в третий раз принять участие в играх на вылет, но сделать это будет крайне сложно. Германия фаворит матча. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.
|
Букмекерская контора
|
Победа Коста-Рики
|
Ничья
|
Победа Германии
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
28,00
|
11,00
|
1,10
|
3,34
|
1,29
|
24,00
|
10,00
|
1,10
|
3,30
|
1,30
|
27,00
|
10,50
|
1,08
|
3,34
|
1,29
|
22,00
|
9,50
|
1,10
|
3,45
|
1,33
|
24,90
|
10,30
|
1,10
|
3,46
|
1,32
|
26,00
|
10,00
|
1,10
|
3,40
|
1,32
|
26,00
|
10,00
|
1,10
|
3,40
|
1,32
|
22,00
|
10,00
|
1,11
|
3,35
|
1,31
|
Олимпбет
|
26,00
|
11,00
|
1,10
|
3,37
|
1,31
|
Марафон
|
26,00
|
11,00
|
1,10
|
3,34
|
1,29
На международной арене команды играли один раз. В 2006 году Германия обыграла Коста-Рику на чемпионате мира со счетом 4:2.
Германия без побед на ЧМ, но у сборной два хороших матча по содержанию. В игре с Японией подвела реализация, Испания есть Испания и ничья стала хорошим результатом, учитывая важность игры. В матче с Коста-Рикой немецкая сборная будет контролировать матч и одержит победу. Разгромной она не будет, но два мяча немецкой сборной необходимы. Требуется улучшить разницу голов. Для ставки на матч можно выбрать победу Германии с форой -1,5 за 1,32, ИТМ0,5 Коста-Рики за 1,61. Коэффициенты по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».
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