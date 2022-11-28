ЧМ 2022: Япония — Испания прямая трансляция
Сборной Испании совсем немного не хватило для победы над командой Германии, и теперь вместо того чтобы организовать ротацию состава Луис Энрике вынужден играть на всю мощь. Сборная Японии, в свою очередь, постарается сотворить еще одну сенсацию. Матч сборных Японии и Испании состоится 1 декабря на стадионе «Халифа Интернешнл» в городе Эр-Райян, начало в 22:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 21:45.
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Япония — Испания на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.
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