Луис Энрике: «Собираемся победить Японию и стать 1-ми в группе. Испания уверена в том, что делает»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с Германией (1:1).

«Когда я пересмотрю матч, мне он понравится больше, чем по нынешним ощущениям.

Если бы нам сказали, что после двух туров мы будем лидировать в группе, что все будет зависеть от нас, что даже ничьей нам будет достаточно для выхода в плей-офф, я бы подписался на такое.

В первом тайме мы смотрелись лучше, но в течение всего матча нам немного не хватало веры в то, что мы можем доставить еще больше неприятностей. Немцы находились в ситуации «пан или пропал», и нам не удавалось контролировать игру, она шла от ворот до ворот, в результате чего им удалось нас подловить.

Но у нас были видны амбиции, и я буду удовлетворен, когда пересмотрю игру. Мне понравилось наше отношение к делу, желание идти за победой.

В последнем матче мы собираемся победить [Японию] и занять в группе первое место. Мы полностью уверены в том, что делаем», – сказал Энрике в эфире La 1.