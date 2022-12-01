Япония – Испания, 1.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

В третьем туре группового этапа Чемпионата мира в группе E сыграют друг против друга сборные Японии и Испании. Сборная Японии набрала 3 очка, победив сенсационно Германию 2:1, но проиграв Коста-Рике 0:1. Испания разнесла Коста-Рику 7:0 в первом туре и сыграла вничью с Германией 1:1. От исхода очной встречи во многом будет зависеть выход каждой из команд в плей-офф чемпионата мира.

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Второй тур не принес японцам ничего, кроме разочарования: играя в преимущественно первым номером и обладая большим количеством моментов, команда Хадзимэ Мориясу уступила Коста-Рике 0:1. В эпизоде с пропущенным голом японцы, казалось, справились с контратакой, однако Мая Ёсида потерял мяч в простейшей ситуации, что и привело в итоге ко взятию ворот. Стоит заметить, что удар Кейшера Фуллера не был из серии неберущихся, однако Сюити Гонда команду не спас.

В игре против Германии японцы играли вторым номером, уступали по владению мячом и количеству ударов по воротам, однако благодаря двум дерзким контратакам выиграли. В игре против Коста-Рики уже они играли первым номером, били чаще, но одна контратака Коста-Рики разрушила их игру. Очевидно, что в третьем туре им придется снова играть вторым номером, поскольку их соперник – грозная Испания. Сейчас японцы идут на втором месте в группе, однако их осечка может стоить им выхода в плей-офф.

Четкая игра в обороне и контратаки могут дать надежду японцам на победу. Многие говорили, что именно игра легионеров Бундеслиги помогла «самураям» обыграть Германию: голы забили как раз Рицу Доан из «Фрайбурга» и Такума Асано из «Бохума». Из игроков испанского чемпионата есть только Гаку Сибасаки, играющий за «Леганес», однако он на поле не выходил. Впрочем, бундестим, как будет сказано ниже, сумела сыграть вничью с Испанией и даже забить: возможно ли, что игроки бундеслиги из другой сборной тоже сумеют остановить Испанию?

Не стоило обольщаться победе Испании над Коста-Рикой 7:0, поскольку испанцы за 90 минут сделали свыше 1000 передач с подавляющей точностью, а костариканцы, игравшие от обороны, даже не нанесли ни одного удара в створ ворот. Во втором матче против бундестим испанцы больше контролировали мяч и опять же били чаще, но уже без такого подавляющего преимущества.

Их соперник под руководством Ханси Флика играл более чем достойно и проводил ответные атаки, одна из которых завершилась голом в исполнении Фюллькруга. Еще один стандарт завершился голом из офсайда, хотя это не умаляет умений Антонио Рюдигера и не отрицает тот факт, что испанская оборона его не сдержала. Неудивительно, что во встрече двух гигантов в лице Испании и Германии была зафиксирована отнюдь не скучная ничья 1:1. В конце матча были шансы, что Германия заберет все три очка, но Унаи Симон не допустил этого.

Испания и в третьем туре наверняка будет играть первым номером, делая ставку на любимые короткие пасы и стремясь использовать фланги: в игре с Германией на левом фланге отлично выступил Дани Ольмо, приняв участие в голевой атаке имени Альваро Мораты. Стоит ожидать, что и Гави с Педри приложат все усилия для контроля центра поля и разгона атак.

Прогноз

Расклады на выход из группы E представлены вот здесь. Если коротко: Испании достаточно сыграть вничью для выхода из группы, а Японии нужно побеждать во что бы то ни стало (ничья грозит японцам вылетом, если и в параллельном матче не будет ничьи). Однако Fonbet полагает, что японцам не светит победа: кэф 8.5 на победу команды Мориясу, кэф 4.5 на ничью и кэф 1.4 на победу Луиса Энрике. Один раз они японцы оказались сильнее ожиданий букмекеров, но второго раза может и не быть.

Атакующая мощь Испании позволяет рассчитывать на хороший тотал: за тотал больше 2.5 дается кэф 1.75, а за тотал больше 3.5 предлагаются и все 2.75. Есть вероятность, что японцы не смогут отличиться (кэф 2.05 на событие «обе забьют – да» и 1.8 на «обе забьют – нет») и вскрыть оборону противника. Мощная полузащита Испании может просто не пропустить их. В плане фор предлагается фора Испании (-1) с кэфом 1.62 или (-1.5) с кэфом 2.1, и остается только гадать, кто именно будет реализовывать ее.

Рекомендуемая ставка: победа Испании с форой (-1.5) за кэф 2.1

Симпатичная сборная Японии порадовала уже нас одной сенсацией, доказав, что нет ничего невозможного. Но это не означает, что подобные чудеса могут происходить каждый день. Победа над Германией стала результатом упорства, трудолюбия и соблюдения дисциплины. Хватит ли этого японцам, чтобы обыграть другого чемпиона мира? Скорее всего, нет. Испания может выиграть с разницей в 2 мяча и отправиться в плей-офф без оглядки на соседнюю игру. Но не будем забегать вперед: на этом турнире уже были минимум три случая, когда букмекеры очень сильно ошиблись.

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