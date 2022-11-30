«Динамо» и «Краснодару» интересен центральный защитник «Куябы» Хоаким
«Динамо» и «Краснодару» интересен защитник из чемпионата Бразилии.
По данным Sport24.ru, интерес к центральному защитнику «Куябы» Хоакиму проявляют «Динамо» и «Краснодар».
Также игроком интересуются несколько клубов из Бразилии и команда из Серии А.
Ранее сообщалось о готовности «Спартака» заплатить за игрока 4 млн евро.
Хоаким перешел в «Куябу» из «Ботафого» в мае 2021 года. Срок его действующего контракта рассчитан до конца 2023 года.
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