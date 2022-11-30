«Динамо» и «Краснодару» интересен центральный защитник «Куябы» Хоаким

«Динамо» и интересен защитник из чемпионата Бразилии.

По данным Sport24.ru, интерес к центральному защитнику «Куябы» Хоакиму проявляют и «Краснодар».

Также игроком интересуются несколько клубов из Бразилии и команда из Серии А.

Ранее сообщалось о готовности «Спартака» заплатить за игрока 4 млн евро.

Хоаким перешел в «Куябу» из «Ботафого» в мае 2021 года. Срок его действующего контракта рассчитан до конца 2023 года.