«Динамо» и «Краснодару» интересен центральный защитник «Куябы» Хоаким

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«Динамо» и «Краснодару» интересен защитник из чемпионата Бразилии.

По данным Sport24.ru, интерес к центральному защитнику «Куябы» Хоакиму проявляют «Динамо» и «Краснодар».

Также игроком интересуются несколько клубов из Бразилии и команда из Серии А.

Ранее сообщалось о готовности «Спартака» заплатить за игрока 4 млн евро. 

Хоаким перешел в «Куябу» из «Ботафого» в мае 2021 года. Срок его действующего контракта рассчитан до конца 2023 года.

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