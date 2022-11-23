«Спартак» интересуется центральным защитником «Куябы» Хоакимом и готов заплатить 4 млн евро (Жорже Никола)

Теги Спартак высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе Куяба Футбол

«Спартак» может купить футболиста из чемпионата Бразилии.

По информации журналиста Жорже Николы, красно-белые интересуются центральным защитником «Куябы» Хоакимом.

«Спартак» пока не сделал официального предложения о трансфере, но выразил готовность заплатить за 23-летнего игрока 4 млн евро.

Кроме того, на бразильца претендуют «Сан-Паулу», «Атлетико» Минейро, «Атлетико» Паранаэнсе и итальянские команды.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные