Трансфер Лео Перейры в «Краснодар» маловероятен. «Фламенго» хочет больше 5 млн евро

Трансфер защитника «Фламенго» в «Краснодар» может сорваться.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход 26-летнего бразильца. Однако, по данным «РБ Спорт», переход Перейры в может не состояться.

На данный момент переговоры приостановлены. Российский клуб думает над вторым предложением. Первое было отклонено.

«Краснодар» не желает платить те деньги, которые требует за Перейру «Фламенго». «Быки» готовы заплатить не более 5 млн евро, что не устраивает бразильский клуб.

Сам Лео заинтересован в переходе в «Краснодар», это может облегчить переговорный процесс.

В прошлом сезоне Перейра в составе провел 23 матча и забил 2 мяча. Его статистика – здесь.