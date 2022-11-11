Петржела о чемпионстве «Зенита» в 2007-м: «Это заслуга «Газпрома», создавшего прекрасные условия для петербуржцев»

вспомнил первое чемпионство «Зенита» в российской истории.

11 ноября 2007 года – то есть 15 лет назад – «Зенит» впервые выиграл чемпионат России.

«Конечно, я был рад, что «Зенит» выиграл титул. Это была заслуга , который, как сильнейший спонсор страны, создал для петербуржцев прекрасные условия.

В основном чемпионства я желал игрокам, которые играли в отличный футбол. Сегодня я никого из игроков, которые выиграли чемпионат России в 2007 году, не поздравлял», – сказал бывший тренер .